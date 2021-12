Coliseu do Porto começa o novo ano com três bailados clássicos

O Coliseu do Porto já tem o calendário preenchido para o primeiro mês do próximo ano. No dia 5 de Janeiro, a companhia de Moscovo Russian Classical Ballet, dirigida pela bailarina Evgeniya Bespalova, regressa a Portugal para apresentar a obra-prima do bailado clássico: O Lago dos Cisnes, uma narrativa de amor, de traição e do triunfo do bem sobre o mal.

Trata-se de um bailado em dois actos e quatro cenas, com música composta por Tchaikovsky, coreografia de Marius Petipa e elementos cenográficos criados no conceituado atelier de São Petersburgo, que vão ajudar a representar a duplicidade de carácter presente na pureza da figura do Cisne Branco e na intriga do Cisne Negro. Os bilhetes já estão à venda, a preços entre 17€ e 35€.

No dia 6 de Janeiro, às 21.00, a Russian Classical Ballet apresenta A Bela Adormecida, uma das mais belas páginas do compositor Tchaikovsky, com uma narrativa que desperta a magia dos contos de fadas. Num mundo encantado de castelos e florestas, maldições e fadas, somente o beijo de um amor verdadeiro conseguirá desfazer o feitiço. Os bilhetes custam entre 17€ e 35€.

No dia 18 de Janeiro, às 20.30, é a vez de a companhia Royal Russian Ballet subir ao palco com o clássico O Quebra-Nozes, com mais de 30 bailarinos em cena. O bailado, uns dos mais conhecidos do Tchaikovsky, com a coreografia original de Lev Ivanov e livreto de Marius Petipa, tem a sua origem num texto do Alexandre Dumas, que se inspirou no conto de E.T.A. Hoffmann. O preço dos bilhetes vai dos 24€ aos 39€.

