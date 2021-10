Aniversário do Coliseu do Porto celebrado com música, teatro e circo

Os 80 anos do Coliseu do Porto vão ser festejados no fim-de-semana de 18 e 19 de Dezembro, com programação para todas as idades.

Fundado em 1941, o Coliseu do Porto é uma das principais entidades culturais da cidade e este ano celebra o 80.º aniversário com programação para todas as idades. Os festejos acontecem no fim-de-semana de 18 e 19 de Dezembro e envolvem música, teatro e circo.

"Ali, já muito foi vivido e partilhado, e cada portuense, de gema ou não, tem uma história ou uma memória que o ligue ao Coliseu", lê-se em comunicado. "E se em tempos foi preciso nos acorrentarmos ao Coliseu, para que não deixasse de ser nosso, hoje é tempo de celebrarmos a sua longevidade e capacidade de se reinventar como palco para todas as artes."

Variedade é o que não vai faltar na programação, que começa no sábado, dia 18 de Dezembro, às 10.00, com Capuchinho, um espectáculo (que repete às 17.00) de teatro-dança para bebés (entre os 3 meses e os 3 anos), com encenação de Paulo Lage, no Salão Ático.

Já para as 11.00, 15.00 e 21.00, estão marcadas sessões do clássico Circo de Natal, na sala principal, uma tradição que se mantém desde a abertura do Coliseu e, por isso, também comemora 80 anos. Pode contar com acrobacia aérea, ilusionismo, malabarismo, humor e trapézio, com música original tocada ao vivo em cada sessão.

No Salão Jardim, pelas 18.00, estará em destaque uma peça de teatro para crianças e jovens, entre os 8 e os 14 anos. Manda os teus pais passear é um trabalho da autoria de Marta Figueiredo, com encenação de Gonçalo Amorim, e o Teatro Experimental do Porto "propõe este manifesto como um desabafo contra a geração de pais em aceleração". O espectáculo repete-se no dia seguinte.

A 19 de Dezembro – a data do aniversário do Coliseu –, o dia começa uma sessão de teatro musicado no Salão Ático, às 10.00, que se repete às 15.00. Bosque do Piripak, escrito por Mário João Alves, com música de Ricardo Fráguas e encenação de Fernando Moreira, é uma "criação da Astro Fingido que fala dos medos na infância e de um em particular: o medo do silêncio". O público-alvo destas sessões são miúdos dos 6 aos 12 anos.

O último Concerto Promenade 2.0 do ano, A Arca do Tesouro, acontece às 11.00, um espectáculo criado a partir de um conto de Alice Vieira, com música de Eurico Carrapatoso e direcção musical de Cesário Costa, à frente da Orquestra Sinfónica Ensemble. O espectáculo "conta a história de Maria, que guarda na sua caixa azul segredos e riquezas que a seu tempo serão revelados, nesta história que integra o Plano Nacional de Leitura e é já conhecida das nossas crianças".

Mais tarde, às 16.00, há um concerto da Orquestra Filarmónica Portuguesa, com Quanlin Wang – a grande solista deste espectáculo – ao piano, e com direcção musical de Osvaldo Ferreira. O tema principal será o Concerto nº2 de Rachmaninoff, "cujo adágio é sobejamente reconhecido e que só é interpretado pelos pianistas mais audazes".

O dia termina com uma sessão especial de circo, marcada para as 21.00, durante a qual o público vai ser convidado a brindar e cantar os parabéns ao Coliseu. O programa completo está disponível online, numa plataforma criada especialmente para marcar a data.

A data é também assinalada com o lançamento do concurso Desenha o Coliseu!, onde os alunos e alunas de Portugal são convidados a ilustrar o interior e o exterior do Coliseu, em qualquer técnica, incluindo digital. Quem estiver interessado, pode participar até 30 de Novembro. Serão premiados e expostos no Coliseu os melhores desenhos em cada grau de ensino.

Como se trata de uma data especial, em parceria com os CTT foi lançado um postal pré-pago alusivo ao aniversário, que já está à venda. Já selado para território nacional, este postal inclui um QRcode com toda a programação de aniversário e será oferecido a quem comprar bilhetes na bilheteira do Coliseu.

O fim-de-semana de aniversário também vai servir para inaugurar um novo espaço programático no Coliseu, o Salão Azul, que passará a chamar-se Lounge Ageas e que "está destinado a acolher em residência criadores das artes visuais, diversificando e ampliando a ligação do Coliseu à comunidade artística", lê-se em comunicado. Este novo laboratório de criação está de portas abertas para receber artistas de áreas como a pintura, escultura, joalharia, fotografia, multimédia, entre outras.

Ainda antes disso, será apresentada uma novidade: o início das visitas guiadas ao Coliseu, algo que já é um objectivo há muito tempo e que finalmente se concretiza este ano. Começam a acontecer regularmente a partir de 16 de Outubro, aos sábados e domingos, às 10.00 e às 12.00. São organizadas em parceria com a Porto Secret Spots e vão permitir ao público "conhecer os segredos e reviver as memórias desta grande casa de espectáculos".

