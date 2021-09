Circo de Natal do Coliseu celebra 80.º aniversário com exposição no NorteShopping

O NorteShopping não é só um local para fazer compras. Recentemente, também tem vindo a afirmar-se como um local de cultura, e a mais recente novidade é a inauguração da exposição O espectáculo tem de continuar!. Nesta mostra, que pode visitar no piso 0 do centro comercial, entre 24 de Setembro e 3 de Outubro, apresentam-se os "rostos de um sector em frágil equilíbrio", através de fotografias que celebram o 80.º aniversário do famoso Circo de Natal do Coliseu Porto.

Com curadoria de Tiago Bartolomeu Costa, crítico e especialista em circo contemporâneo, esta exposição conta a história deste espectáculo, que é retratado em imagens de fotógrafos e fotojornalistas como Adam Iluk, André Lousada, Filipa Brito, Filipe Raposo, Lara Jacinto, Rita França e Teresa Mesquita. Fotografias que, ao longo dos anos, captaram os mais variados "números originais de acrobacia aérea ao ilusionismo, passando pelo mastro chinês e o malabarismo", lê-se em comunicado.

© Fotografia de Lara Jacinto Rui Paixão já actuou no Circo do Coliseu Porto

Paralelamente, o centro comercial vai receber uma performance de Rui Paixão – que se tornou o primeiro artista português a chegar ao Cirque du Soleil, com uma criação própria – no dia 25 de Setembro, às 15.00. Irredutível é uma performance itinerante, onde "o artista surge num corpo humano com a cabeça de touro, a apresentar o Minotauro como símbolo de uma animalidade reprimida e domesticada em busca da razão".

Esta exposição e performance são as mais recentes iniciativas do NorteShopping inseridas no projecto "Cultura no Centro", criado pela Sonae Sierra, "que tem como objectivo apoiar artistas e entidades nacionais de âmbito cultural". A entrada é gratuita para o espectáculo e para a exposição, que pode ser visitada entre as 10.00 e as 23.00.

