Coma este hambúrguer para ajudar na luta contra a Covid-19

Numa altura em que se ouve falar de eventuais carências de equipamentos de protecção individual nos hospitais do país, são cada vez mais as iniciativas para ajudar a fazer face a este problema. Nesse sentido, a hamburgueria e pregaria Bira dos Namorados, com restaurantes no Porto e em Braga, criou um hambúrguer solidário.

Chama-se "Arco-íris" e pode ser pedido através da plataforma Uber Eats. Até domingo, 5 de Abril, uma parte do valor das vendas vai ser usada para comprar material hospitalar para o combate à Covid-19 através da campanha STOP COVID-19, promovida pelo movimento tech4COVID19.

Por cada hambúrguer pedido (2€), vão ser doados 50 cêntimos para combater a pandemia. Além disso, a marca vai doar 5% da receita das restantes vendas à causa. O hambúrguer é feito de carne de vaca e temperado com sal e pimenta, levando ainda queijo cheddar, salada ibérica e molho ketchup.

“Este é um momento sem precedentes e que necessita de uma resposta rápida, forte e unida, para que seja vivido por todos nós da melhor maneira possível, principalmente por aqueles que todos os dias combatem o vírus e protegem a nossa saúde, merecendo, por isso, as melhores condições. É nesse sentido que decidimos unir esforços”, explica a proprietária do Bira dos Namorados, Mariana Marques.

