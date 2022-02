Comboio Histórico do Vouga regressa a todo o vapor no Carnaval

A histórica locomotiva a vapor está de volta durante três dias para uma edição especial de Carnaval, com um programa que inclui cantares tradicionais, produtos regionais e uma visita guiada ao Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga.

O Comboio Histórico vai voltar a andar na Linha do Vouga nos dias 26 e 27 de Fevereiro e 1 de Março. A CP preparou um programa especial de Carnaval que inclui a viagem num comboio com locomotiva a vapor entre Aveiro e Macinhata do Vouga, animação com cantares tradicionais, produtos regionais e uma visita ao Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga.

O programa dura um dia, com partida de Aveiro às 09.00, paragem em Águeda pelas 09.56 para embarque de clientes e chegada a Macinhata do Vouga pelas 10.43. Pode contar com animação de um grupo de música e cantares tradicionais da região, uma mostra de produtos regionais e uma visita guiada ao Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga. No regresso, o comboio parte pelas 12.15, com paragem em Águeda pelas 12.45 e chegada à Aveiro pelas 14.06.

Além da locomotiva a vapor, construída pela alemã Henschel & Sohn, o comboio circulará com "uma carruagem Napolitana da década de 30 do século passado, três carruagens históricas de madeira construídas na Bélgica (1908), Alemanha (1925) e em Portugal (1913), nas oficinas do Porto, pelos então Caminhos de Ferro do Estado, e ainda uma carruagem construída no Barreiro, em 1908, e que circulou na Linha do Corgo", anuncia a CP. Caso se verifique a impossibilidade de utilização da locomotiva a vapor CP E214, recorrer-se-á à locomotiva diesel 9004, usada nas edições de Verão.

Os bilhetes custam 35€ para adultos ou 25€ para crianças dos 4 aos 12 anos. Há viagens de ligação a Aveiro, via Alfa Pendular, Intercidades, Regional, InterRegional ou através dos Comboios Urbanos do Porto, que contam com uma tarifa promocional de ida e volta a 2€. Os bilhetes podem ser comprados nas bilheteiras da CP ou online – se o link não estiver a funcionar, experimente abrir noutro browser.

