Vêm aí viagens de comboio para ver as amendoeiras em flor no Douro

É um dos espectáculos mais bonitos da natureza no Douro. A CP volta a promover a Rota das Amendoeiras com viagens de comboio e autocarro pela região.

As paisagens verdes do Douro ganham outro encanto com as cores e o perfume da Primavera das amendoeiras em flor. Este ano, a CP volta a organizar a Rota das Amendoeiras com viagens de comboio com carruagens Schindler 2.ª classe e carruagem bar com 1.ª classe, entre o Porto e Pocinho, partindo depois à descoberta da região em diferentes circuitos rodoviários.

Os programas da Rota das Amendoeiras têm a duração de um dia. As próximas viagens estão marcadas para os sábados de 12 e 19 de Março, com partida na Estação de Campanhã às 07.05 em direcção ao Pocinho, com paragens em Ermesinde, Penafiel, Caíde, Régua e Freixo de Numão. Na viagem de regresso, o comboio parte às 20.07 do Pocinho, com chegada a Campanhã às 23.30.

Os bilhetes, disponíveis nas bilheteiras, custam entre 37€ e 49€ para adultos, dependendo da rota escolhida. Para crianças dos 4 aos 12 anos, ficam entre 22€ e 25€. Para viagens de grupos de dez ou mais pessoas, contacte o email GruposLC-RG@cp.pt.

Consulte as rotas disponíveis:

Rota A – Pocinho, Museu do Côa (visita guiada ao museu), Figueira de Castelo Rodrigo (tempo para almoço), Castelo Rodrigo (tempo livre), Barca D'Alva (tempo livre), Penedo Durão (vista panorâmica), Freixo de Espada à Cinta (tempo livre) e Pocinho.

Rota B – Freixo de Numão, Penedono (tempo livre), Trancoso, (almoço), Marialva (visita guiada ao castelo), Museu do Côa (visita guiada ao museu), Vila Nova de Foz Côa (tempo livre) e Pocinho.

Rota C – Pocinho, Torre de Moncorvo (tempo livre), Mogadouro (tempo para almoço e tempo livre), Museu de Arqueologia de Mogadouro (visita guiada ao Museu), Santuário de Cerejais (vista panorâmica - os autocarros devem ir até ao Calvário e à Loca), Vila Flor (tempo livre) e Pocinho.

Mais sobre o Douro:

+ Linha do Douro vai ser reactivada entre Pocinho e Barca d'Alva

+ Já pode viajar em grupo com bicicletas na Linha do Douro

+ Há um novo miradouro para baloiçar com vista para o Douro

+ Hotel de luxo no Douro reabre renovado com spa vínico

+ Há um novo restaurante no vale encantado do Douro

+ As melhores coisas para fazer no Douro

+ Cinco quintas para se instalar no Douro