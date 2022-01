Hotel de luxo no Douro reabre renovado com spa vínico

O primeiro hotel do concelho de Santa Marta de Penaguião reabre em Fevereiro com um novo nome. O MW Douro Wine & Spa conta com duas piscinas e um spa de vinoterapia.

Inaugurado em 2019, o Magnificat Wine Boutique Hotel foi a primeira unidade hoteleira a abrir em Santa Marta de Penaguião, distrito de Vila Real. Após ser alvo de uma requalificação, reabre no dia 15 de Fevereiro, sob a alçada do grupo TRIUS Hotels, com um novo nome: MW Douro Wine & Spa.

O hotel de cinco estrelas conta com 40 quartos e quatro suítes, duas delas presidenciais. O spa, que incluirá tratamentos de vinoterapia, tem uma piscina interior, banho turco e sauna. Poderá também aproveitar o ginásio, o restaurante com cozinha de autor de inspiração regional, a sala multiúsos e a piscina exterior panorâmica com bar.

© DR MW Douro Wine & Spa

Quem quiser explorar a região, pode fazer passeios de barco pelo rio Douro e visitar quintas vínicas, com provas de vinhos, vindimas e piqueniques entre vinhas. Os preços base de estadia no hotel serão de 180€ (época baixa) a 280€ (época alta), em quarto duplo, com pequeno-almoço. As reservas já podem ser feitas online.

Este é o primeiro hotel de cinco estrelas do grupo TRIUS Hotels, que se estreou em Lisboa com quatro unidades: os hotéis The Icons, São Vicente e Vila Sena, e a guesthouse The Twenties.

© DR MW Douro Wine & Spa

Rua Marechal Teixeira Rebelo 136, Santa Marta de Penaguião, Cumeeira (Vila Real). 259 104 910. info.mwdouro@triushotels.com

