Há um novo restaurante no vale encantado do Douro

O Sirga é o novo recanto gastronómico do Douro, em Penafiel. Com vista para o rio, provam-se os melhores vinhos e produtos da região.

Num refúgio de xisto e madeira, nasceu um novo restaurante com uma vista tranquila e privilegiada para o vale do Douro. O Sirga Wine Bistrô foi inaugurado no dia 7 de Maio, em Sebolido (Penafiel), e está aberto de sexta a domingo, das 12.30 às 22.30.

O restaurante nasce de um projecto do empresário Vasco Carvalho, para complementar a unidade de alojamento Dourwin. Na cozinha, o chef Fernando Morais elabora uma cozinha de autor, sustentável e focada nos produtos da região e nas suas tradições.

© DR Sirga Wine Bistrô

Para começar, experimente o pão de fermentação lenta com manteiga caseira, a canja d'mar (8€), o tártaro de vaca (8,50€) ou cogolho grelhado (7,50€). Nas propostas de peixe e marisco, pode provar o arroz caldoso de bivalves (20€), o peixe do dia (21€) ou a lula dos Açores com tubérculos, edamames e alho negro (19€).

Nas carnes há borrego de leite com arroz de forno e miúdos (24€), bochecha de porco ibérico com papas de milho e enchidos (20€) e vaca de pastos naturais com cherovia, legumes de época e cogumelos (22€). Há também opções vegetarianas como o arroz cremoso de Montemor (18,50) ou os vegetais da terra (12€).

© DR / Sirga Arroz caldoso de lingueirão e Borrego de leite com arroz de forno

Para um final doce, prove o pudim Abade de Priscos com calda de frutos silvestres e eucalipto (6,50€), o mil-folhas com chèvre, mandioca e café (5,50€), a sobremesa de chocolate com amêndoa, café e pólen (6€), ou a selecção de cinco queijos com compota caseira (14,50€). A acompanhar tudo isto, aproveite a selecção de vinhos e beba o melhor que o Douro nos dá.

© DR Sirga Wine Bistrô

Morada: Rua do Pedregal (Sebolido, Penafiel). Horário: Sex-Dom 12.30-22.30. Contactos: reservas@sirga.pt / 91 285 9922. Links: Facebook, Instagram.

