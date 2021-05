Os passeios no Comboio Histórico do Douro estão de volta até Outubro

Os dias quentes estão a chegar e com eles vem a vontade de explorar o melhor que o país tem para nos oferecer. O Douro sempre foi muito popular, entre portugueses e estrangeiros, e a partir de Junho vai tornar-se numa zona ainda mais cobiçada, graças ao Comboio Histórico. Até Outubro, esta composição formada pela locomotiva a vapor e pelas cinco carruagens históricas vai levar viajantes a passear entre a Régua e o Tua.

Aos sábados, as viagens começam no dia 5 de Junho e acabam a 30 de Outubro. Aos domingos, vão funcionar entre 1 de Agosto e 10 de Outubro. A aventura começa no Cais da Régua, onde se é recebido por um grupo de cantares populares. É também lá que pode apreciar um copo de vinho do Porto, águas e rebuçados típicos da região.

O comboio parte da Régua por volta das 15.28, fazendo uma paragem no Pinhão durante dez minutos, tempo suficiente para abastecer de água a locomotiva e dar aos passageiros a oportunidade de apreciar os azulejos daquela estação. Chegados ao destino final, os passageiros têm a oportunidade de visitar o Centro Interpretativo do Vale do Tua, com um desconto de 50% no bilhete. Às 17.06 regressa-se à Régua.

Os bilhetes para esta viagem têm um custo de 45€ para adultos e de 20€ para crianças, dos 4 aos 12 anos (inclusive). Existem ainda vários bilhetes especiais nos serviços Alfa Pendular e Intercidades, Inter-regional, Regional e Urbanos do Porto, que combinam o passeio no Comboio Histórico e as viagens de ida e volta a partir de vários pontos do país até à Régua.

