Douro tem um dos melhores hotéis gastronómicos do mundo

A National Geographic elegeu a Quinta de Ventozelo como uma das três melhores escapadinhas gastronómicas do mundo. É o único hotel português na lista.

Os National Geographic Traveller Hotel Awards elegeram os 39 melhores hotéis em 2021 em todo o mundo. Há apenas um português na lista: a Quinta de Ventozelo, em Ervedosa do Douro, no concelho de São João da Pesqueira, que foi seleccionada como uma das três melhores escapadinhas gastronómicas.

O restaurante Cantina de Ventozelo, cuja cozinha é dirigida pelo chef Miguel Castro e Silva, foi decisivo na atribuição do prémio. “Além das paisagens deslumbrantes, o destaque é o restaurante farm-to-fork, cujos menus e pratos são ditados pelas mudanças das estações da natureza", lê-se no artigo da National Geographic.

© DR Restaurante da Quinta de Ventozelo

O espaço do restaurante era o local onde as refeições eram antigamente servidas aos trabalhadores da Quinta de Ventozelo. Hoje, mantém o seu papel de dar vida à gastronomia local e às receitas tradicionais do Douro. Os pratos usam os ingredientes produzidos na quinta e na região, dando prioridade às colheitas da casa e de produtores vizinhos, de forma a assegurar a sustentabilidade e um baixo impacto ecológico.

A Quinta de Ventozelo abriu as portas como hotel rural em Setembro de 2019. A propriedade da Gran Cruz – dona de marcas como o D’Alva ou Porto Cruz – é uma das maiores e mais antigas da região, com registos que remontam ao ano de 1500. Conta com 400 hectares de terreno, dentro dos quais há 200 hectares de vinha.

© Luís Ferraz Hotel da Quinta de Ventozelo

No pódio gastronómico da lista de hotéis da National Geographic estão também o Tillingham, no Reino Unido, e o Iniala Harbour House, em Malta. Consulte aqui a lista completa.

Quinta de Ventozelo: São João da Pesqueira, Ervedosa do Douro. 254 249 670.

+ Cinco quintas para se instalar no Douro

+ Há um novo hotel de luxo nos antigos armazéns de vinho do Porto

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal