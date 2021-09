Há um novo hotel de luxo nos antigos armazéns de vinho do Porto

A zona ribeirinha de Vila Nova de Gaia foi o local escolhido para a segunda unidade oficial da Hilton Hotels & Resorts em Portugal, depois do Hilton Vilamoura. Aberto desde 20 de Setembro, o novo hotel de cinco estrelas resulta da requalificação de antigos armazéns de vinho do Porto e contou com um investimento de mais de 40 milhões de euros.

No total, o Hilton Porto Gaia ocupa uma área útil de cerca de 32 mil metros quadrados, divididos por oito pisos. O hotel oferece 194 quartos e suítes, alguns dos quais com vista privilegiada para o rio Douro e o centro histórico do Porto. Já as tipologias superiores garantem acesso a um “executive lounge”, com sala privada para refeições e serviço permanente de café e snacks ligeiros.

© DR Recepção do Hilton Porto Gaia

Nas áreas sociais, desenhadas para receber a comunidade local, destaca-se o restaurante, que "conta a história da cidade e das suas pessoas", lê-se em comunicado. A cozinha, com abertura para a sala de jantar, é liderada pelo jovem chef Hugo Portela, que procura "encontrar-se com a verdadeira identidade da cozinha autêntica do Porto e Norte de Portugal, reinterpretada com uma visão moderna e contemporânea".

Os dois bares do edifício são uma extensão deste conceito. O bar contíguo ao restaurante vai funcionar durante todo o dia, com um menu de snacks ligeiros e cocktails de assinatura. O bar panorâmico, localizado no piso 3, vai ter, em exclusivo, o tradicional chá das 5 e uma selecção premium de vinhos, espumantes e champanhe, para desfrutar com vista sobre as margens do Douro.

© DR Bar do Hilton Porto Gaia

No Welness Center, um espaço de saúde e bem-estar com 1100 metros quadrados, promove-se uma "abordagem holística do corpo, mente e espírito". Em destaque está a piscina interior aquecida, um espelho de água e uma área de descanso e relaxamento. Pode ainda aproveitar o Fitness Center, com ginásio totalmente equipado e aberto ao público em geral, e um estúdio de yoga e pilates.

O Hilton Porto Gaia dedica cerca de 2200 metros quadrados às salas de eventos e reuniões. Cada espaço pode ser adaptado a eventos corporativos e sociais, como o ballroom, com capacidade para cerca de 600 pessoas, e o auditório, equipado com tecnologia de ponta. Ambos os espaços disponibilizam palcos amovíveis, ideais para apresentações, exposições ou espectáculos culturais.

Com a traça exterior preservada, a fazer lembrar os telhados das tradicionais caves de vinho do Porto, o projecto do hotel foi desenvolvido pelo atelier ARQ 2525, liderado pelo arquitecto Miguel Miranda. O design de interiores foi assinado pela premiada designer Nini de Andrade Silva.

Hilton Porto Gaia: Rua Serpa Pinto, 124 (Vila Nova de Gaia). 22 244 9200. Site oficial.

