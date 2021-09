Magical Garden continua no Jardim Botânico do Porto até 31 de Outubro

O Magical Garden transforma o Jardim Botânico do Porto numa experiência imersiva na natureza, com luz, som e efeitos especiais. Vai ser prolongado até 31 de Outubro.

Magical Garden no Jardim Botânico do Porto

Quando a noite cai, o Jardim Botânico do Porto transforma-se num lugar mágico e iluminado. No Magical Garden, centenas de lanternas gigantes, esculturas de luzes e experiências interactivas proporcionam uma viagem através de diferentes culturas históricas, por entre felinos, dinossauros, plantas e cenários exóticos. Com mais de um quilómetro, o percurso com 17 experiências luminosas conjuga realidade e fantasia, natureza e efeitos especiais.

© DR Magical Garden no Jardim Botânico do Porto

A experiência nocturna imersiva do atelier OCUBO, que conquistou mais de 70 mil visitantes em Lisboa, chegou ao Porto a 24 de Junho, em parceria com a Câmara Municipal e o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. Inicialmente agendado até 3 de Outubro, o evento será agora prolongado até ao dia 31 do mesmo mês.

© DR Magical Garden Porto

O Magical Garden funciona de quarta-feira a domingo, com entradas a partir das 20.00. Os bilhetes podem ser comprados online, a preços entre 8€ e 15€. As crianças até aos três anos têm acesso gratuito.

Jardim Botânico do Porto, Rua do Campo Alegre 1191. Até 31 de Outubro. Qua-Dom, a partir das 20.00. Bilhetes: 8-15€ (gratuito para menores de 3 anos).

