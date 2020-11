Há três espaços verdes do Porto entre os melhores do mundo

Há três sítios em Portugal na lista dos melhores espaços verdes do mundo – e todos ficam no Porto. O programa Green Flag Award volta a reconhecer este ano o Parque da Cidade, o Jardim do Passeio Alegre e o Jardim Botânico do Porto.

O Parque da Cidade, o Jardim do Passeio Alegre e o Jardim Botânico do Porto voltaram a ser reconhecidos pelo programa Green Flag Award, que elege os melhores parques e espaços verdes do mundo. É assim renovada a distinção obtida em 2019.

O Green Flag Award é um programa de acreditação internacional, sem fins lucrativos, que desde 1996 reconhece e premeia os parques e espaços verdes com os mais elevados padrões de exigência na gestão e manutenção. É atribuído anualmente pelo ministério da Habitação, Comunidades e Governo Local do Reino Unido e pela organização não-governamental Keep Britain Tidy. Em 2020, distinguiu um recorde de 2224 espaços verdes em 15 países.

Fotografia de Vítor Oliveira Parque da Cidade do Porto

O Green Flag Award destaca a dimensão do Parque da Cidade, que com os seus cerca de 80 hectares é considerado "o maior parque urbano do país". "As áreas verdes estendem-se por paisagens panorâmicas, que se prolongam até junto do mar, o que o torna um espaço único no mundo", refere a organização, citada pelo portal municipal.

Fotografia de Laszlo Daroczy Jardim do Passeio Alegre

Sobre o Jardim do Passeio Alegre, sublinha-se o património diverso que engloba, como as esculturas, estruturas construídas e vida natural, oferecendo aos visitantes "um dos panoramas mais bonitos da cidade". Em relação ao Jardim Botânico do Porto, a organização descreve um "espaço de referência na cidade", notando a coexistência de elementos paisagísticos, florais e literários num local que em tempos serviu de inspiração para escritores como Sophia de Mello Breyner Andresen ou Ruben A.

+ Os melhores parques e jardins no Porto

+ Jardim Botânico do Porto premiado pelas suas camélias

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal