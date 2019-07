Parque da Cidade e Jardins do Passeio Alegre distinguidos com o prémio internacional "Green Flag"

Os portuenses já têm motivos suficientes para se orgulharem da sua cidade. No entanto, chegou mais um prémio internacional à Invicta para aumentar este orgulho. Chama-se "Green Flag" e foi atribuído ao Parque da Cidade e aos Jardins do Passeio Alegre. Estes espaços, em conjunto com o Jardim Botânico do Porto, são os únicos com esta distinção em Portugal.

Atribuído pelo Ministério da Habitação, Comunidades e Governo Local do Reino Unido e pela ONG Keep Britain Tidy, este título é dado aos espaços que respeitam os padrões de exigência no que à manutenção e gestão dos parques e jardins diz respeito.

"Este prémio representa o reconhecimento do esforço e dedicação efectuados na construção e conservação dos espaços verdes municipais mais emblemáticos da cidade", disse o Vice-presidente da Câmara Municipal e Vereador das áreas de Inovação e Ambiente, Filipe Araújo, acrescentando que "o Porto pretende continuar a desenhar-se de verde, orientado não só por critérios e preocupações ambientais, mas também sem descurar os novos desafios de gestão e as expectativas da comunidade", concluiu.

Ora, se ainda não conhece estes espaços, aproveite os dias bonitos e quentes para fotografar o Jardim Botânico, fazer exercício no Parque da Cidade ou percorrer de bicicleta os Jardins do Passeio Alegre.

+ Os melhores parques e jardins no Porto

+ 20 ideias para ficar em forma ao ar livre no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.