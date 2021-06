Há brunch ao fim-de-semana no Jardim Botânico do Porto

A Maria Dentada abriu um espaço na cafetaria do Jardim Botânico do Porto, com menu de almoço durante a semana e brunch aos feriados e fins-de-semana.

A Maria Dentada é um projecto de duas Sofias – Sofia Eggers e Sofia Domingues –, dedicadas a refeições simples e pastelaria caseira, com produtos sazonais e nacionais. Há quase dez anos que têm uma cafetaria/restaurante no Automóvel Clube de Portugal (ACP), na Baixa. Agora, as duas Sofias têm uma nova casa na propriedade que já foi a casa de Sophia de Mello Breyner Andresen.

O segundo espaço da Maria Dentada ocupa a cafetaria do edifício da Galeria da Biodiversidade, no Jardim Botânico do Porto. Abriu em Março de 2020, encerrou pouco tempo depois devido à pandemia e volta agora a receber clientes com um menu de almoço durante a semana e brunch aos feriados e fins-de-semana.

O menu de almoço (10€) inclui sopa, prato e sobremesa, com uma selecção de produtos orgânicos e uma vertente mais vegetariana do que no espaço original. O brunch é servido aos sábados, domingos e feriados. Custa 15€ e é composto por ovos do dia (que variam todas as semanas), panquecas (com vários toppings à escolha) ou iogurte caseiro com granola Maria Dentada, salada de fruta com lemon curd, mimosa ou sumo de fruta do dia, e café.

A Maria Dentada está aberta no Jardim Botânico de terça a domingo, das 10.00 às 18.00. A partir de 24 de Junho, passa a encerrar mais tarde, às 21.00.

+ Os melhores brunches no Porto e arredores

+ Há um novo brunch para provar em Serralves

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal