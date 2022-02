Há um novo miradouro para baloiçar com vista para o Douro

A vila transmontana de Freixo de Espada à Cinta tem um novo miradouro integrado no Parque Natural do Douro Internacional, para baloiçar com vista para o rio.

Rodeado pela natureza exuberante do Parque Natural do Douro Internacional, o Miradouro da Congida é a nova atracção do concelho de Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança. Com um baloiço posicionado estrategicamente para voar sobre o rio Douro, o miradouro é ladeado por propriedades agrícolas que cultivam alguns dos melhores e mais conceituados produtos endógenos da região, como a azeitona e o azeite, a amêndoa, a laranja e o vinho.

O miradouro, que está situado no trajecto para a Praia Fluvial da Congida, tem como objectivo "dar ainda mais vida a uma das localizações mais privilegiadas, deslumbrantes e visitadas da região, tanto por residentes como turistas", anuncia a Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta.

© Município de Freixo de Espada à Cinta Miradouro da Congida

Esta nova atracção passa a integrar a Rota dos Miradouros do concelho de Freixo de Espada à Cinta, juntando-se a outros locais como o Penedo Durão, a Cruzinha, o Carrascalinho, o Assumadouro, as Alminhas, o Colado, o Cabecinho e Alpajares.

