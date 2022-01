Há um novo miradouro na Serra da Estrela a 1630 metros de altitude

Depois da Varanda dos Carqueijais, a Serra da Estrela tem agora um novo miradouro na zona dos Piornos, na freguesia de Cortes do Meio, na Covilhã. A uma altitude de aproximadamente 1630 metros, o Miradouro dos Piornos foi construído na vertente de um bloco granítico para "oferecer uma paisagem única e inspiradora moldada por antigos glaciares", anuncia a Câmara da Covilhã.

© Município da Covilhã Miradouro dos Piornos

A estrutura metálica foi "adaptada às características do terreno e enquadra na paisagem de forma harmoniosa, procurando minimizar o seu impacto no local", explica o comunicado da autarquia. Surge agora como "uma nova varanda, segura e confortável, para os visitantes que escolham observar a Nave de Santo António e o planalto ocidental".

© Município da Covilhã Miradouro dos Piornos

Nesta zona encontra-se um marco geodésico e as ruínas de um antigo teleférico. Pode consultar a localização exacta no Google Maps. Para lá chegar, basta fazer uma caminhada a partir do Centro de Limpeza de Neve da Serra da Estrela.

© Município da Covilhã A vista do Miradouro dos Piornos

A obra estava prevista no Plano de Conservação, Protecção e Desenvolvimento do Património Natural e Cultural, integrado na Rota dos Miradouros e Geomonumentos do Parque da Serra da Estrela. Em breve deverá ser inaugurado o Miradouro do Alto dos Livros, que vai permitir desfrutar de uma paisagem sobre os vales da Cova da Beira e das Cortes do Meio.

+ O novo miradouro da Serra da Estrela é um anfiteatro para a natureza

+ Serra da Estrela vai ter rota pedestre e ciclável com 760 km