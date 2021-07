O Douro tem um novo miradouro em forma de pipa de vinho

Localizado no cimo das terras graníticas da serra da Lousa, em Torre de Moncorvo, o Miradouro de Santa Bárbara proporciona vistas que se estendem por Trás-os-Montes e a Beira Alta. A paisagem é composta pelo azul do céu e do rio e pelo verde da vegetação espontânea, constituída por carvalhos, zimbros, azinheiras, carrascos e medronheiros.

Agora, o Miradouro de Santa Bárbara conta com uma nova plataforma em forma de pipa de vinho, que "permitirá uma nova experiência na observação da paisagem", anuncia o Município de Torre de Moncorvo. Para lá chegar, siga estas coordenadas: 41.161418, -7.18315

© Município de Torre de Moncorvo Miradouro de Santa Bárbara

Integrada na Região Demarcada do Douro, a Lousa situa-se num extenso planalto, a 800 metros de altitude, a ocidente do concelho na margem direita do rio Douro, delimitando para poente o concelho de Moncorvo com o de Carrazeda de Ansiães.

© Município de Torre de Moncorvo Miradouro de Santa Bárbara

+ Há 11 burros que nos querem mostrar 11 destinos no nordeste transmontano

+ O Douro vai ter uma rota de 275 km para conhecer a região de bicicleta

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal