Há 11 burros que nos querem mostrar 11 destinos no nordeste transmontano

“11 Burros, 11 Destinos” é a nova campanha de apadrinhamento do burro de Miranda, que convida a conhecer as terras do Planalto Mirandês.

Aqui está uma boa ideia para umas férias ou uma escapadinha de fim-de-semana. A nova campanha “11 Burros, 11 Destinos” quer incentivar as pessoas a apadrinhar um burro e a visitá-lo no Centro de Valorização do Burro de Miranda, situado na aldeia de Atenor, no concelho de Miranda do Douro. A partir daí, surge o convite para partir à descoberta do Planalto Mirandês, de onde é originário o Burro de Miranda, no nordeste transmontano.

© António Sá / AEPGA Tó (O Tranquilo), no Miradouro de São João das Arribas

São 11 os burros que pode apadrinhar: Atenor (O Brincalhão), Bulhaca (A Amorosa), Cuca (A Serena), Dália (A Dedicada), Dom Quixote (O Aprendiz), Dulcineia (A Companheira), Gaivota (A Vigorosa), Gorongosa (A Casmurra), Hera (A Mimalha), Lavanda (A Bela) e Tó (O Tranquilo). Ao fazê-lo, está a contribuir para a conservação deste animal que é considerado património genético, ecológico e cultural único de Portugal Conheça aqui os burros e descubra os destinos por eles indicados.

A partir de 30€ por ano, cada padrinho ou madrinha terá a possibilidade de visitar o seu afilhado ou afilhada no Centro de Valorização do Burro de Miranda sempre que desejar, desde que informe atempadamente a associação para que o possa acompanhar. Receberá ainda um certificado de apadrinhamento, juntamente com uma fotografia do burro apadrinhado, e poderá também solicitar mais informações e fotografias sempre que pretender.

© António Sá / AEPGA Cuca (A Serena), no Moinho de Quintanelas

Para fazer esta campanha, o fotógrafo António Sá fotografou os 11 burros em cada um dos 11 destinos, contando com a colaboração de veterinários e outros técnicos da Associação para o Estudo e Protecção do Gado Asinino (AEPGA), para garantir o bem-estar dos animais. Desde castelos a miradouros e moinhos, poderá descobrir vários pontos de interesse nos concelhos de Miranda do Douro, Mogadouro, Vimioso, Freixo de Espada à Cinta e Torre de Moncorvo.

