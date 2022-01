As carruagens da Linha do Douro aumentaram a capacidade de transporte de bicicletas, permitindo o transporte de grupos mediante reserva.

No último ano, as oficinas da CP dedicaram-se à transformação de carruagens – da suíça Schindler e da portuguesa Sorefame – do comboio interregional da Linha do Douro para aumentar a capacidade de transporte de bicicletas. O número de lugares disponíveis, por carruagem, varia de acordo com a tipologia do material circulante, mas algumas permitem transportar até 12 bicicletas.

O que significa que agora já pode reunir um grupo de amigos e viajar confortavelmente de comboio com a bicicleta pelo Douro, Património Mundial da Unesco. Nestas composições, as bicicletas são encaixadas nos suportes em posição vertical para deixar o corredor livre, tal como acontece, por exemplo, nas carruagens dos comboios Intercidades. Para garantir a viagem do grupo e das bicicletas, basta fazer o pedido da reserva indicando o número de elementos e de bicicletas, através do formulário de grupo – seleccione a opção "Carruagem Bicicletas".

© DR As bicicletas são encaixadas nos suportes em posição vertical

Viajando por etapas, pode, por exemplo, fazer o percurso de comboio entre o Porto e o Pinhão, e depois do Pinhão à Régua nas duas rodas. Pode também aventurar-se na Ecopista do Sabor, com uma extensão de 34 quilómetros, que resulta do aproveitamento da antiga Linha do Sabor, no troço entre a margem norte do rio Douro, no Pocinho, e Carviçais.

Mas há mais para explorar de bicicleta, como a Ecovia Ribeirinha, junto à frente ribeirinha do Douro, na cidade da Régua, ou a ciclovia de Paredes, que abrange toda a área da cidade num total de 22 quilómetros, acessível por comboio a partir da Estação de Paredes, na Linha do Douro.

Esta remodelação valeu à CP uma distinção da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta, na 16.ª edição do Prémio Nacional da Mobilidade em Bicicleta.

