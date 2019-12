Come gelados faça chuva ou faça sol? Então tem de conhecer a Gelatopia

Gelados de sonho. É com eles que Mariana Santos e Paulo Geraldes, a dupla à frente da Gelatopia (que foi aprender a fazer o verdadeiro gelado italiano à Carpigiani Gelato University, em Bolonha) pretende conquistar quem entra no seu novo espaço na Baixa, entre as Flores e a Ribeira.

Os gelados são feitos ali mesmo, num laboratório envidraçado que é possível ver do lado de fora e que está de portas abertas para os clientes mais curiosos. Com mais leite do que natas, ao contrário do que é habitual no “ice-cream americano”, menos ar e menos gordura, os gelados são feitos diariamente com os produtos mais frescos.

Tiramisù, um dos preferidos, pastel de nata, queijo da Serra, nozes e mel, laranja picante, gengibre, pistácio e Porto Ruby, um gelado que leva ainda framboesas e chocolate negro, são alguns dos sabores que pode encontrar no balcão, mas a ideia é irem variando diariamente, tendo em conta a época do ano.

© Marco Duarte

Os preços começam nos 2,50€ por um cone ou copo pequeno, que dá para dois sabores, mas também pode encher uma caixa de um litro (19€) e levar os gelados para o conforto do lar.

Conte ainda com bolos (desde 16€) e outras sobremesas geladas (já há um catálogo de Natal), e com a possibilidade de encomendar sabores feitos à medida. “Nós não queremos só vender gelados”, explica Mariana Santos. Em breve, a Gelatopia vai também ser palco de eventos como workshops e live cookings. É estar atento e ir passando, porque não comer gelados no Inverno não faz sentido nenhum.

+ Os melhores gelados no Porto

+ Três sítios para comer gelados no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.