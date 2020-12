Comércio tradicional do Porto vai ter 150 mil vales de desconto

As iluminações de Natal já se acenderam no Porto

O “Programa de Incentivo à Actividade Comercial” do Porto vai estar activo durante a época natalícia e de final de ano, como forma de compensar os comerciantes e incentivar as compras de Natal no comércio tradicional. Vai abranger a actividade comercial de porta aberta para a rua e com dimensão de loja até aos 250 metros quadrados, anuncia o site do município.

Serão entregues 150 mil vouchers aos comerciantes da cidade, que lhes permitirão fazer descontos. Num investimento de 300 mil euros, o município vai assumir o desconto imediato de 2€ em todas as compras de valor igual a 20€, e assim sucessivamente, em múltiplos de 20€, para as compras efectuadas nos estabelecimentos aderentes ao programa. As normas e condições de acesso serão divulgadas em breve.

Nesta segunda-feira, as iluminações de Natal acenderam-se no Porto. São milhares de luzes em 82 ruas, praças, jardins e avenidas da cidade, para trazer estímulo ao comércio tradicional de rua. A tradicional Árvore de Natal não foi montada, mas a sua verba, na ordem dos 35 mil euros, será canalizada para a campanha de incentivo e apoio ao comércio de rua.

A esta campanha de Natal, soma-se a isenção de estacionamento, por 120 minutos, em quatro parques municipais (Trindade, Silo Auto, Duque de Loulé e Alfândega), mediante a apresentação de bilhetes que serão distribuídos pela Associação dos Comerciantes do Porto, em articulação com a autarquia, aos comerciantes da Baixa. A medida estará em vigor entre 8 de Dezembro e 8 de Janeiro.

