Porto não vai ter árvore de Natal nem fogo-de-artifício

As ruas do Porto vão estar iluminadas com as luzes de Natal, mas este ano não haverá a tradicional árvore, as pistas de gelo ou outros eventos natalícios de rua. Na passagem de ano também não haverá o habitual fogo-de-artifício.

De forma a evitar a aglomeração de pessoas, o município anunciou esta terça-feira que a árvore montada em frente à Câmara do Porto, as pistas de gelo e o vasto programa habitual de actividades natalícias ficarão este ano sem efeito. O tradicional fogo-de-artifício da passagem de ano também não se realizará.

No entanto, estas medidas não comprometem a iluminação das ruas da cidade, "uma tradição já enraizada e muito apreciada e que, no contexto actual, assume ainda maior relevância para o estímulo ao comércio tradicional", refere a página do município. Apesar disso, a habitual festa de inauguração das luzes na Avenida dos Aliados não será feita.

A Árvore de Natal que, anualmente, se ergue diante dos Paços do Concelho, não será montada. Na noite do dia 31 de Dezembro para 1 de Janeiro, as 12 badaladas no relógio da Câmara Municipal também não serão acompanhadas do fogo-de-artifício que costuma reunir milhares de portuenses e visitantes na Avenida dos Aliados. Fica também suspensa este ano a agenda de festejos promovida pela empresa municipal Ágora, que habitualmente traz concertos, pistas de gelo, teatros de rua e contos para crianças.

A Câmara do Porto apela à compreensão da adopção destas medidas, "dada a situação excepcional que este ano se vive por conta da pandemia". De forma a não sobrecarregar o comércio da cidade nos dias antecedentes ao 25 de Dezembro, é também lançado o apelo para antecipar as compras de Natal, o que constituirá "um factor de protecção acrescido para a manutenção da actividade" dos comerciantes, que é "tão relevante para a economia da cidade".

