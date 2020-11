Comfort Goods: nesta mercearia há produtos de especialidade à distância de um clique

Durante a Primavera, dois vizinhos em confinamento tiveram a ideia de criar uma plataforma virtual com uma selecção do que de melhor se faz no Porto. Pode comprar pão, café de especialidade, fermentados e empanadas, entre outros produtos.

Foi durante a Primavera de 2020 que Fábio e José, dois engenheiros e vizinhos em confinamento, tiveram a ideia de criar a Comfort Goods, "uma plataforma virtual que leva a casa dos seus clientes uma selecção do que de melhor se faz na cidade do Porto", dizem.

"Nem sempre era fácil reproduzir em casa a experiência de uma refeição fora. Ficavam a faltar produtos diferenciados e a única solução era fazer várias viagens para ir buscar o melhor pão, café, especiarias, compotas, queijos, entre outros", explicam.

As encomendas são feitas online e podem incluir produtos de vários restaurantes e lojas da cidade, como o Early Cedofeita, o Cultura, Nola Kitchen, El Argento e, em breve, Belos Aires e Mafalda’s, que receberá em casa numa só encomenda. Falamos, por exemplo, de pão, café de especialidade, fermentados e especiarias.

Para comprar, basta ir ao site (www.comfort-goods.com), encher o carrinho com os seus produtos preferidos e escolher a data de entrega mais conveniente. As entregas acontecem a partir do dia seguinte e, nesta fase inicial, apenas no concelho do Porto.

Para o próximo ano, a ideia é criar novas categorias no catálogo, como frutas e legumes biológicos.

