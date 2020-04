Compre online e apoie uma destas livrarias independentes

A Antígona e a Orfeu Negro juntaram-se para alertar o público para a situação cada vez mais frágil das livrarias independentes através de uma campanha de vendas online. Até 23 de Abril, Dia Mundial do Livro, quem encomendar livros nos sites das duas editoras estará a apoiar directamente uma livraria com 30% do valor da sua compra.

Há mais ofertas para todos os leitores que encomendarem livros através dos sites da Antígona e da Orfeu Negro, entre 14 e 23 de Abril, incluindo portes grátis e 10% de desconto sobre o PVP de cada livro. O maior prémio é, contudo, saberem que estarão a contribuir directamente com 30% das suas compras para a livraria do dia.

Cada editora seleccionou dez livrarias independentes, de norte a sul do país – uma para cada dia da campanha. A Antígona escolheu a Centésima Página (Braga), a Escriba (Almada), a Fonte de Letras (Évora), a Ler Devagar (Lisboa), a A das Artes (Sines), a Tigre de Papel (Lisboa), a Culsete (Setúbal), a Snob (Lisboa), a Flâneur (Porto) e a Arquivo (Leiria).

A Orfeu, por outro lado, optou pela Livraria Ler (Lisboa), a Hipopómatos na Lua (Sintra), a Arquivo (Leiria), a Gigões e Anantes (Aveiro), a Salta Folhinhas (Porto), Aqui Há Gato (Santarém), a Centésima Página (Braga), a Fonte de Letras (Évora), a Faz de Conto (Coimbra) e a Tigre de Papel (Lisboa).

"É muito importante que as editoras e as livrarias independentes estejam unidas nesta altura particularmente difícil. Umas e outras estão já habituadas a uma existência plena de adversidades em Portugal, mas cabe-nos a todos garantir que, ultrapassado este período, regressemos de boa saúde e mais activas do que nunca", lê-se em nota informativa sobre a iniciativa Adopta Uma Livraria. "Esperamos também que outras editoras se juntem com acções semelhantes."

