O evento “Noites de Verão em Gaia”, no Estádio Municipal da Lavandeira, ia começar já no dia 10 de Julho, mas foi adiado. "Os dados das últimas semanas na região de Lisboa, e alguns comportamentos desregrados e intoleráveis, levam-nos a adiar o evento para Agosto, em nome da segurança de todos", refere o comunicado da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.

Os concertos de 31 de Julho com Herman José e de 1 de Agosto com Mariza mantêm as mesmas datas. Os restantes passam para 7 de Agosto (Ana Moura), 8 de Agosto (Pedro Abrunhosa), 14 de Agosto (José Cid), 15 de Agosto (Miguel Araújo), 21 de Agosto (Carolina Deslandes) e 22 de Agosto (Xutos & Pontapés).



O evento vai cumprir todas as normas da Direcção-Geral de Saúde, como o uso obrigatório da máscara até ao lugar, lugares sentados e com espaços livres, entrada no recinto até 2 horas antes do início do espectáculo, circuitos próprios de entrada e saída, sinalização e marcas físicas para cumprir o distanciamento físico de dois metros e dispensadores com desinfectante de fácil acesso.



Os bilhetes serão válidos para as novas datas. Quem pretender o reembolso, deverá dirigir-se aos locais de compra. Cada concerto tem o preço único de 10€ e os bilhetes vão estar à venda online e no Estádio Municipal da Lavandeira.

+ Estádio de Gaia vai ter concertos ao ar livre nas noites de Verão

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time In Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story