Confeitaria Nandinha celebra 46 anos com café a 46 cêntimos

A Nandinha faz parte da história mais doce da Invicta. Nascida em Angola no início da década de 1970 e transferida para o Porto nos finais de 1975, a confeitaria é um espaço incontornável na cidade. Numa altura em que está a celebrar 46 anos, foi lançada uma promoção especial com redução no preço do café, que passa a custar apenas 46 cêntimos até ao dia 1 de Novembro.

Se quiser dar os parabéns à Nandinha, aproveite e reforce a dose diária de cafeína. Mas avisamos já que ninguém consegue passar nesta confeitaria para tomar apenas um café. Se conseguir resistir aos doces a sorrir na montra, admiramos-lhe a capacidade de resistência. Além das glorinhas, que são as estrelas da casa, há pastéis de nata, almendrados, biscoitos húngaros, bolas de Berlim, croissants, brigadeiros e muito mais. Encha uma caixa e leve para casa.

Se preferir tomar o café depois do almoço, fique a saber que aqui pode comer sandes, saladas, omoletes, francesinhas, mas também bifes e hambúrgueres, no pão ou no prato, com salada, arroz ou batata frita. Também pode aproveitar o menu de almoço, com pratos diferentes todos os dias.

Rua Serpa Pinto, 74 (Porto). 22 831 9402. Todos os dias 07.00-21.00.

