Confeitaria Petúlia reabre a 15 de Março

Mesmo a tempo da Páscoa. A partir de 15 de Março, a Petúlia reabre em modo take-away, com os habituais salgados e doces, como as amêndoas e o pão-de-ló.

A Petúlia é um dos clássicos do Porto. Aberta desde 1972, na Rua de Júlio Dinis, é uma das referências ao nível da confeitaria, pastelaria e doçaria tradicional na Invicta. São várias as suas especialidades, como o bolo-rei, os húngaros ou o pão-de-ló, que é vendido às centenas durante a Páscoa e que foi considerado o melhor da cidade numa prova cega organizada pela Time Out Porto em 2014.

Devido às restrições do mais recente confinamento, a confeitaria decidiu encerrar as portas no dia 15 de Janeiro deste ano, mas não ficou parada. Nas redes sociais, continuaram a partilhar algumas das experiências e novidades que estão a preparar para a reabertura, que já tem data marcada, a 15 de Março. Filipe Moreira, o chef pasteleiro da Petúlia, adianta à Time Out o que vai estar disponível para take-away: "Vamos ter todos os nossos salgados, biscoitos e bolachas, bem como o bolo-rei e o pão-de-ló, que não podem faltar".

A Petúlia reabre algumas semanas antes da Páscoa, que é sempre uma altura especial para a confeitaria. "Teremos o pão-de-ló tradicional e o húmido (tipo Ovar), o bolo-rei, um vasto leque de amêndoas – onde destaco a amêndoa torrada, feita por nós –, folares de carne e de ovos, fios de ovos, castanhas de ovos e bolo de gema, entre outros", diz Filipe Moreira. Podemos não ter uma Páscoa normal este ano, mas os doces ninguém nos tira.

+ As melhores confeitarias no Porto

+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana