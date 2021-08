Confeitaria Tavi reabre renovada, mas com a vista de sempre

A Tavi está mais bonita, com novidades na carta e uma nova esplanada. Há novas sobremesas, gelados artesanais e brunch – com vista para o mar.

Encerrada para obras há meses, a histórica confeitaria Tavi, na Foz, foi remodelada e apresenta-se agora decorada em tons mais suaves, com uma nova esplanada no piso superior e com novidades na carta. Entre doces e refeições ligeiras, continua a ser uma janela privilegiada para o mar e para assistir ao espectáculo diário do pôr-do-sol.

Além dos menus de pequeno-almoço, almoço e brunch, há novas sobremesas, em doses individuais e familiares, chocolates artesanais da portuense Annobon, pastelaria tradicional e moderna, várias opções de iogurtes, grande variedade de propostas no pão da casa, bem como ovos, crepes doces e salgados, frescos, saladas, scones, gelados e sorvetes artesanais.

© DR Há uma nova esplanada no piso superior

Os menus de pequeno-almoço são servidos de segunda a sexta-feira, das 08.30 às 11.30. O menu Foz (7,50€) inclui scones (ou croissant), manteiga, compota, sumo de laranja, iogurte com fruta e granola, e café ou chá. Com o menu Douro (9,50€), pode provar os ovos mexidos clássicos com tosta de pão d'aldeia, salada de fruta, sumo à escolha, mini pastel de nata e café ou chá.

Aos sábados e domingos, das 10.00 às 16.00, há menu de brunch (18€), com pão d'avó, croissant brioche, sumo de laranja, queijo, fiambre, compota, ovos à escolha, iogurte com fruta fresca e granola, duas miniaturas de pastelaria e café ou chá.

© DR O espaço foi remodelado

Para o almoço, há um menu executivo (14€), com sopa, prato, bebida e café, e um menu infantil (6,50€). Para opções mais leves, há saladas (desde 8,50€), crepes salgados acompanhados com salada (desde 8,50€) e outras propostas como carpaccio de novilho com croutons e queijo (9,50€), bife tártaro (12€) e burrata com azeite e flor de sal (9€). Os ovos são servidos escalfados com abacate (7,50€), com salmão fumado e aneto (8,50€), com presunto (7,50€), mexidos com tosta (5€) ou em omelete de espargos e gambas (8,50€).

Para as bocas doces há crepes (desde 5,50€), sobremesas variadas (desde 3,50€), gelados e sorvetes e artesanais – com sabores como limão, baunilha, caramelo salgado, chocolate, maracujá, framboesa, toffee crocante e snickers, ao preço de 2,50€ (uma bola), 3,50€ (duas) ou 5€ (três). Os toppings de chocolate, caramelo, smarties, cookies e nozes caramelizadas custam 0.60€ cada um.

© DR Há gelados e sorvetes artesanais na Tavi

Confeitaria Tavi: Rua Senhora da Luz, 363 (Foz). 22 618 0152. Seg 08.30-19.00, Ter-Qui 08.30-20.00, Sex-Dom 08.00-20.00.

