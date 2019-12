Conheça a Bicho da Madeira, a nova loja de decoração na Rua de Santa Catarina

Quando o contrato como educadora de infância terminou, Alexandra Magalhães decidiu, radicalmente, mudar de vida. Participou num workshop de restauro de móveis e gostou tanto do que fez que arrancou com o seu próprio negócio.

O sonho tornou-se realidade quando abriu a Bicho da Madeira, bem no coração da cidade, uma loja com vários artigos de decoração para a casa, como velas, molduras e sabonetes, e onde se destacam também as tintas de giz da marca Autentico.

Mas nesta loja, além de fazer compras, também pode aprender. Estão disponíveis dois workshops com diferentes níveis de exigência (50€). O primeiro ensina-lhe os conceitos básicos do restauro e da pintura de móveis. Já o segundo é dedicado a técnicas decorativas. Se tiver um móvel em casa a precisar de carinho, pode, uma vez por semana, ir até à Bicho da Madeira e dedicar-se a ele com a ajuda de Alexandra. A única coisa que tem de fazer é inscrever-se e pagar uma mensalidade (60€). Bons restauros.

