Conheça a nova Livraria Tintimportintim

Os portuenses conhecem bem a Livraria Tintimportintim, a primeira, que mora na Rua da Conceição. Recentemente, o dono e os dois filhos, Alberto, Alberto (filho) e Cláudia Gonçalves, decidiram arriscar e apostar num segundo espaço. “O objectivo desta nova loja não é chegar a um público diferente, mas chegar a mais público”, explica Alberto, o filho. Acreditam que estando tão perto da zona mais movimentada da Rua de Santa Catarina vão conseguir atrair mais portuenses e mais turistas.

Este espaço é mais pequeno do que o primeiro e, por isso, é também mais focado nos artigos deste intrépido repórter belga. Aqui dentro vai encontrar todo o tipo de peças relacionadas com o Tintim e com os outros heróis da banda desenhada. Se anda à procura de artigos mais recentes, esta é a loja onde deve ir, mas se estiver interessado em algo mais raro ou antigo, então faça uma visita à Tintimportintim original.

Artigos para comprar

Entre os produtos que enchem as prateleiras deste espaço estão várias edições da revista Tintin. Encontra também muito merchandising novo do herói de banda desenhada, como sacos de pano, porta-chaves, canecas, puzzles, postais, figuras em resina e PVC, entre outras coisas.

Novidades

Se no seu coração cabem muitos heróis, então vai gostar de saber que nesta casa moram também livros de aventuras de outras personagens, como Alix, Corto Maltese, Asterix e Blake e Mortimer.

Figuras valiosas

“Temos à venda figuras que podem custar até 625€. É o caso de uma do Tintim e do Milu [com fatos de astronautas] na Lua. É uma peça certificada e só existem 2000 exemplares”, conta Alberto. Também vai encontrar figuras da Série dos Ícones do Tintim, que podem custar entre 189€ e 225€. Todas são certificadas e numeradas.

+ As melhores livrarias no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.