Conheça as camélias do Jardim Botânico do Porto

A colecção de camélias do Jardim Botânico do Porto valeu-lhe um prémio internacional. Foi distinguido com o estatuto de "Jardim de Excelência de Camélias" pelo International Camellia Society Gardens of Excellence. Numa altura em que continua temporariamente encerrado, pode ficar a conhecer em detalhe as diferentes espécies que habitam o jardim portuense.

A cada dia de Maio, o mês das flores, o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto vai apresentar uma cultivar de camélia de origem portuguesa da colecção do Jardim Botânico, através do Facebook e Instagram. Vai ficar assim a conhecer a “Angelina Vieira”, a “Dona Herzília de Freitas Magalhães”, a “Perfeição de Villar”, a "Conde do Bomfim" ou a “Dona Jane Andresen”, uma Camellia japonica baptizada em homenagem à antiga proprietária da Quinta do Campo Alegre, actual Jardim Botânico do Porto.

Por terem grande plasticidade genética, é possível criar cultivares com flores de diferentes formas, tamanhos e cores, existindo mais de 3000 de Camellia japonica em todo o mundo, das quais mais de 400 são de origem portuguesa. O Jardim Botânico tem uma colecção notável, com cerca de 750 cultivares que florescem em mais de 500 metros de sebe talhada de camélias centenárias e outras em crescimento livre na zona do arboreto.

