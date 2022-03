As propostas do Município do Porto para a reconversão da Avenida do Brasil e de Montevideu estão em auscultação pública até 31 de Março. Conheça estas propostas.

A Câmara Municipal do Porto apresentou quatro propostas para reconfigurar as avenidas do Brasil e de Montevideu, junto ao mar. Até ao dia 31 de Março, decorre o período de auscultação pública, devendo os interessados participar através de uma plataforma online.

O grande objectivo de uma futura intervenção é "afirmar a segurança e reconciliar os cidadãos com o espaço", lê-se no portal municipal. Através da partilha das soluções, será lançado o debate, sendo este um ponto de partida para a concretização de um projecto que, em fase posterior, terá de passar pela aprovação dos órgãos autárquicos competentes. Conheça as propostas ao pormenor:

Proposta A

Para ambas as avenidas, mantém as quatro vias de circulação automóvel, estacionamento longitudinal e ciclovia. As vias de rodagem passam a ter 3,05m cada e a ciclovia aumenta para 2,50m. É introduzida uma floreira como elemento de segurança relativamente aos automóveis. A intervenção implica a redução do passeio marítimo, que ficará com 7,70m na Avenida do Brasil e 7m na de Montevideu, e à deslocação de iluminação, paragens de autocarro e mupis.

Proposta B

Mantém a largura do canal viário existente nas Avenidas Atlânticas. A ciclovia passa para a cota do passeio marítimo e a segurança entre a ciclovia e a zona pedonal é conseguida com recurso a bancos e floreiras. A manutenção da faixa das infraestruturas existentes implica a redução do passeio para 5,50m na Avenida do Brasil e para 4,30 na Avenida de Montevideu.

Proposta C

Também é mantida a largura actual do canal viário, mas este passa a dispor apenas de três vias de circulação automóvel – uma no sentido Sul-Norte e duas no sentido Norte-Sul – e de uma ciclovia. Entre os dois modos, é introduzida uma floreira para segurança de ciclistas e automobilistas. Em ambas as avenidas, o passeio marítimo mantém a largura existente.

Proposta C1

A versão C1 assume-se como uma variante da proposta C, mas apresenta apenas uma via de circulação automóvel para cada sentido, com uma faixa central para permitir viragens a nascente. Esta solução permite a qualificação do ambiente urbano das Avenidas Atlânticas mediante a introdução de floreiras, arborização e pintura do pavimento central.

Na plataforma avenidasatlanticas.cm-porto.pt encontram-se as propostas para consulta, assim como o espaço para partilha de opiniões. O período de auscultação pública termina a 31 de Março, a que se seguirá o debate com os partidos políticos para que seja escolhida a solução a implementar.

