Conheça os planos da nova linha Rosa do Metro do Porto

Os planos do Metro do Porto para a nova linha Rosa, que liga São Bento à Casa da Música, incluem três quilómetros subterrâneos, que evitam o hospital de Santo António, e uma estação no Jardim de Sophia, preservando assim a Praça da Galiza. O Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), citado pela agência Lusa, prevê 12 dos 42 meses (três anos e meio) de obra para desviar o rio da Vila, uma alteração que levou à revisão do Estudo de Impacte Ambiental, a apresentar à UNESCO.

Entre a Estação Hospital de Santo António (no jardim do Carregal) e a Estação Galiza, desviou-se o percurso da rua D. Manuel II, de forma a evitar passar com a linha no subsolo do hospital. Foi mudada a configuração da estação Galiza para não interferir com a praça, que será mantida. A estação pressupõe o transplante ou abate de 50 árvores, sendo por isso proposto um novo desenho do jardim, com a implantação de novas árvores.

O traçado começa na rua 31 de Janeiro e prossegue para a Praça da Liberdade, onde se insere uma estação com ligação ao Largo dos Lóios, que será redesenhado ao nível da pavimentação, iluminação e vegetação, e à Praça Almeida Garrett. Nesta praça, será removido o trânsito e a paragem de táxis em frente a São Bento, que passa para a rua do Loureiro.

O metro continuará pelo alinhamento da rua dos Clérigos e seguindo a orientação da rua das Carmelitas, até à proximidade da praça Gomes Teixeira, dirigindo-se para o Jardim do Carregal, onde fica a Estação Hospital de Santo António. O caminho segue sobre os logradouros da rua Miguel Bombarda, faz uma inflexão para norte até atingir o alinhamento da rua Júlio Dinis, e depois sob a Praça Mouzinho de Albuquerque, até à Avenida de França.

