Convento de Santa Clara vai ser um hotel de luxo com spa

O hotel de cinco estrelas deverá ficar concluído em 2022. Vai ter 85 quartos, piscinas, spa e um centro interpretativo do histórico edifício em Vila do Conde.

O Mosteiro de Santa Clara vai ser reconvertido num hotel de luxo pela cadeia The Lince Hotels & Resorts, que conta com dois hotéis nos Açores. O futuro The Lince Convento de Santa Clara & SPA resulta de um investimento de 12,5 milhões de euros e deverá abrir no final do próximo ano.

O hotel vai contar com 85 quartos e suítes com vista sobre o rio Ave e o mar. De acordo com a ficha do projecto, a nova unidade hoteleira deverá integrar um programa de actividades diversificado, nomeadamente espaços sociais e de lazer (biblioteca, livraria, sala de eventos, restauração, spa, piscinas exterior e interior) e espaços culturais, como um centro interpretativo dedicado ao património histórico do edifício, uma adega e prova de vinhos.

A reconversão em hotel procura "uma integração com a envolvente e, simultaneamente, a preservação do valor patrimonial existente, oferecendo à região um alojamento turístico com valor histórico e arquitectónico". Nesse sentido, as obras vão "preservar o estilo da época e a sua traça original". Por ser um monumento de interesse público, o Convento de Santa Clara encontra-se numa área protegida.

No interior do edifício decorrem ainda os trabalhos arqueológicos que têm identificado importantes elementos patrimoniais, que reportam as várias ocupações, desde um povoado da Idade do Bronze e da Idade do Ferro até à actualidade. Estas e outras informações farão parte do futuro Centro Interpretativo do Mosteiro de Santa Clara, equipamento municipal que ficará instalado no interior e que será de acesso livre.

© Câmara Municipal de Vila do Conde Achados arqueológicos no Convento de Santa Clara

O Mosteiro de Santa Clara foi fundado em 1318 por D. Afonso Sanches para acolher um convento feminino. Foi parcialmente reedificado em 1777, sendo alvo de sucessivas alterações até finais do século XX. Mais tarde, em 1834, passou para as mãos do Estado, que o transformou num Centro Educativo de Menores em Risco do Instituto de Reinserção Social. Em 2008 albergou, temporariamente, o Tribunal de Vila do Conde. Hoje, o Mosteiro encontra-se ao abrigo do programa Revive, que visa recuperar imóveis de reconhecido interesse.

