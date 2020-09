Conversas sobre viagens regressam ao Espiga esta quinta-feira

Há bem pouco tempo, antes da pandemia nos trancar as fronteiras, pisar outras partes do mundo para conhecer outros povos e culturas era rotina. Já na galeria-bar Espiga, no Porto (Rua Clemente Menéres, 65A), a viagem era semanal e fazia-se à quinta-feira no evento “Viagem ao mundo (sem sair do sofá)”, uma conversa informal protagonizada por viajantes que, mais que souvenirs, traziam boas histórias na mala, capazes de levar a plateia a viajar sem ter de sair do lugar.

É já esta quinta-feira, 3 de Setembro, que o evento está de volta para acalentar a ressaca colectiva de aventura, numa altura em que (ainda) somos encorajados a reduzir as deslocações além-fronteiras ao máximo. A sessão vai juntar Rui Barbosa Batista, jornalista, líder e blogger de viagens no BornFreee, que regressa ao Espiga para mais uma partilha de experiências, e Filipe Morato Gomes, fundador do primeiro blogue de viagens em Portugal, o Alma de Viajante, que se estreia naquele espaço.

Os dois exploradores vão falar sobre a sua primeira viagem em conjunto à Arábia Saudita, país que só se abriu ao turismo internacional não religioso em 2019. O público terá oportunidade de ouvir “relatos sobre pessoas acolhedoras, paisagens sumptuosas, aldeias perdidas no tempo, choque cultural, transformações políticas e sociais” e, em particular, a ligação que criaram com o centro histórico de Jeddah, segundo o texto de apresentação.

Como habitual, o evento inclui jantar, mas, devido às circunstâncias actuais, tem lotação limitada e requer inscrição (10€). Pode reservar o seu lugar por e-mail para espiga.galeriabar@gmail.com e preparar-se para levantar voo sem ter de mexer uma palha.

