Cookie Club: as novas bolachas grandes e gulosas do Porto

O Cookie Club Porto quer fazer as pessoas felizes com as suas bolachas gigantes, ao estilo nova-iorquino. As encomendas podem ser feitas online, com entregas no Porto.

"Se 2020 nos ensinou alguma coisa, é que todos precisamos de mais razões para sorrir. Queremos fazer as pessoas felizes, uma dentada de cada vez", diz Nick Schwizer, que lançou com a mulher Anastasia o Cookie Club Porto. Estas bolachas de proporções épicas são douradas e crocantes por fora, com um miolo macio e húmido. São decadentes e pecaminosas, ao bom estilo nova-iorquino.

As cookies são feitas com "os melhores ingredientes", moldadas à mão e pesadas individualmente, em pequenos lotes para garantir a qualidade. Pode optar pela de chocolate e nozes (2,99€), chocolate com pepitas de chocolate (2,99€), de aveia e passas (2,99€), de chocolate e manteiga de amendoim (3,20€) ou a opção vegan, com pepitas de chocolate (2,99€).

© Cookie Club Porto

Neste momento, a marca funciona apenas online. Pode fazer o seu pedido através de mensagem directa no Instagram ou via email (info@cookieclubporto.com). As entregas são feitas de quarta a domingo num raio de 10 km da sede do Cookie Club, no Bonfim (4000-536). Até 5 km, a entrega é gratuita, entre 5-10 km há uma taxa de 2,50€. Quem viver fora dessa zona, poderá encomendar via Comfort Goods e, em breve, através da Uber Eats.

As cookies duram uma semana num recipiente selado, mas também podem ser congeladas, com a validade de três meses. Quando as quiser comer, basta colocar no forno a 180º durante 5 a 10 minutos.

© Cookie Club Porto

Estas bolachas são boas para a sobremesa, o lanche ou um pequeno-almoço guloso. Na verdade, a qualquer hora do dia. "As nossas cookies são para qualquer ocasião. A Anastasia adora a de aveia e uvas passas logo pela manhã, com o café, e eu gosto da de chocolate e manteiga de amendoim a sair quente do forno com uma colher de gelado de baunilha", conta Nick.

© Cookie Club Porto

"A Anastasia sempre teve uma paixão por pastelaria e eu adoro cozinhar, por isso estamos sempre na cozinha a inventar alguma coisa. Estivemos em Nova Iorque e adorámos aquelas cookies colossais. Quando o confinamento começou em Melbourne, em Abril de 2020, começámos a tentar recriar na nossa cozinha essas grandes e deliciosas cookies. Após alguns meses a testar receitas e muito controlo de qualidade (risos), encontrámos a cookie perfeita."

O casal australiano sempre soube que queria regressar ao Porto, depois de ter morado cá durante alguns anos. Regressaram em Outubro de 2020 e começaram a deitar mãos à obra para criar esta marca. Um dia, esperam abrir uma loja pequena e bem localizada no Porto, que possa ser uma atracção local e turística, quando as coisas melhorarem. Cá esperamos.

© Cookie Club Porto

Cookie Club Porto. Encomendas através das redes sociais (Instagram ou Facebook) ou do email info@cookieclubporto.com

