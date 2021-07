Cookie Club Porto: as bolachas gigantes chegaram a Cedofeita

O Cookie Club quer fazer as pessoas felizes com bolachas gulosas, ao estilo nova-iorquino. Na loja na Rua de Cedofeita, também servem gelados, café e milkshakes.

O Cookie Club Porto nasceu para fazer as pessoas felizes com bolachas de proporções épicas, decadentes e pecaminosas. Ao bom estilo nova-iorquino, são douradas e crocantes por fora, com um miolo macio e húmido. Até agora, estavam apenas disponíveis para encomenda online, mas já as pode comprar na nova loja que abriu este mês na Rua de Cedofeita.

© DR A nova loja Cookie Club Porto fica na Rua de Cedofeita

Estas cookies colossais são criadas pelo casal australiano Nick e Anastasia, moldadas à mão e pesadas individualmente, em pequenos lotes para garantir a qualidade. Há várias para experimentar: chocolate e nozes (2,99€), chocolate com pepitas de chocolate (2,99€), de aveia e passas (2,99€), de chocolate e manteiga de amendoim (3,20€) ou as opções vegan, com pepitas de chocolate (2,99€) ou de chocolate e laranja (2,99€).

© DR Cookie Club Porto

Todos os meses criam uma cookie especial – em Julho, pode provar a de Nutella (3,20€), com chocolate negro e de leite, avelãs tostadas e um centro cremoso de Nutella.

A nova loja traz boas novidades para acompanhar as cookies. Há gelados soft serve (de textura macia), bebidas frias, milkshakes, café de especialidade e Affogato – um duplo espresso, servido com gelado de baunilha e pedacinhos de bolacha.

Rua de Cedofeita, 267 (Porto). Ter-Sáb 10.30-18.30, Dom 10.00-16.00 (encerra à segunda-feira). Links: Instagram, Facebook. Também disponível via Uber Eats.

+ Cookie Club: as novas bolachas grandes e gulosas do Porto

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal