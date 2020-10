Foi com base numa receita de família, que uma tia trouxe há anos dos Estados Unidos, que Sílvia Gomes lançou, no início do mês, a Cookie Jar, uma marca de bolachas com pepitas de chocolate.

"Deliciosas e práticas de fazer, são a única coisa que não pode faltar na minha mesa. Tenho amigos que dizem que só comparecem à festa se houver cookies", conta.

Estão disponíveis em duas versões – prontas a comer (a partir de 12,50€/10 unidades) ou congeladas (13,50€/20 unidades) –, e há cinco sabores à escolha: Classic Chocolate Chip, com 54,5% de cacau; Milky Milka, uma variante da clássica com chocolate Milka; Nutty Nutella, com pepitas de chocolate e Nutella; Rich Red Velvet, inspirada no bolo; e Tasty Triple Chocolate, uma cookie de cacau com pepitas de chocolate negro e branco.



As encomendas devem ser feitas por email (thecookiejarpt@gmail.com), com um mínimo de 24 horas de antecedência, e as entregas acontecem em Matosinhos e na Maia, às quartas-feiras, e no Porto e em Gaia às quintas. As taxas de entrega, que podem ir até aos 3€, variam consoante a zona.

Para saber mais pormenores, espreite o Facebook e Instagram da marca.