Cooperativa Árvore realiza oficinas artísticas para crianças no jardim

Agora que o ano lectivo terminou, a pequenada pode sujar as mãos e usar a criatividade sem olhar ao relógio. Se poder desenhar ou pintar sem limite de tempo já é libertador, fazê-lo entre ervas e flores torna-se num plano tão estimulante quanto relaxante. É nesta harmonia de elementos que se baseia o Verão na Árvore, programa da Cooperativa Árvore que, entre 20 e 31 de Julho, realiza oficinas artísticas para crianças dos 6 aos 12 anos.

A miudagem é desafiada a “Desenhar entre as ervas” na oficina que decorre entre 20 e 24 de Julho, das 14.30 às 17.30. O objectivo é levar os participantes a “sentir o jardim com o corpo, o desenho, a pintura, os sons da natureza”, segundo descreve o folheto de apresentação. A partir do contacto com o verde e da abordagem de artistas contemporâneos portugueses que nele se inspiraram para criar – Alberto Carneiro, Lourdes de Castro, Gabriela Albergaria, Domingos Loureiro, Júlio Resende e João Penalva são alguns exemplos – espera-se que explorem os elementos em seu redor, desenhando-os, pintando-os ou esculpindo-os.

A descoberta de técnicas, cores e texturas é o objectivo da oficina “Risca! Arrisca! Corta! Cola como os grandes pintores! Conhecendo Matisse!”, entre 27 e 31 de Julho, das 14.30 às 17.30. A partir de um apanhado sobre os mais importantes movimentos da história da arte, como fauvismo, cubismo, impressionismo, expressionismo ou realismo e, em particular, da obra de Henri Matisse (1869-1954), as crianças são desafiadas a criar personagens através do desenho, recorte, colagem ou pintura, sem medo de misturar cores e recortes.

Ambas as oficinas serão orientadas pela pintora Helena Mancelos e as inscrições podem ser feitas até 12 de Julho. Cada oficina custa 55€ e o pagamento é feito no acto de inscrição, que pode ser realizada presencialmente ou através do e-mail dep.cursos@arvorecoop.pt.

