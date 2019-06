Corrida Milionária estreia-se com mais de 50 mil euros em prémios

Não marque nada para dia 27 de Julho. Esta data foi a escolhida para a realização da primeira edição da Corrida Milionária, evento que o quer pôr a mexer enquanto lhe dá a possibilidade de ganhar uma série de prémios. A Avenida Maia Brenha, em Espinho, é o ponto de partida da prova, com início marcado para as 19.00 e duração máxima de duas horas. Uma corrida cronometrada de dez quilómetros, destinada a atletas federados e não federados, nascidos em 2001 e anteriores, e uma caminhada de cinco, aberta a todas as classes etárias e sem fins competitivos, compõem a iniciativa, de acordo com a organização.

Nesta prova começa a ganhar ainda antes de calçar as sapatilhas. Como? Ao inscrever-se recebe um cupão com um valor para descontar em compras no site da Prozis. No dia do levantamento do kit do participante (26 de Julho das 10.00 às 22.00 ou 27 de Julho das 10.00 às 16.00, no Centro Multimeios de Espinho - Avenida 24, 800) recebe ainda um vale de 10€ para descontar nas lojas da Sport Zone.

Ao completar a corrida, fica habilitado a prémios que vão de cabazes de produtos Celeiro (50€) a gift cards para usar na cadeia de restaurantes Zenith Brunch & Cocktails (15€), viagens duplas nos comboios históricos da CP (85€) e um ano gratuito de água Vitalis. As equipas que integrem o top 10 das mais numerosas inscritas na corrida têm direito a um prémio em valor monetário que pode chegar aos 300€, enquanto os atletas mais rápidos podem amealhar até 500€.

Os percursos passam pelas praias mais populares de Espinho e pelo bairro piscatório, com os tradicionais barcos de pesca. Os dez quilómetros juntam a esta paisagem “passagens pelo passadiço, pelo mais antigo clube de golf da Península Ibérica, pelo Aeródromo de Paramos e fazem o retorno na emblemática Capela da Nossa Senhora da Aparecida”. Para conhecer todos os detalhes da prova, clique aqui.

Inscrições

Corrida (limitadas a 4000 participantes)

De 1 a 30 de Junho – 14€

De 1 a 23 de Julho – 15€

26 e 27 de Julho – 20€*

Caminhada (limitadas a 1000 participantes)

De 1 a 30 de Junho – 9€

De 1 a 23 de Julho – 10€

26 e 27 de Julho – 15€*

*Inscrição no Centro Multimeios de Espinho

