Cortejo do Traje do Papel, na Foz, sai à rua este domingo

A tradição ainda é o que era e o mítico Cortejo do Traje de Papel, organizado pela União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, vai percorrer as ruas da Foz neste domingo, 23 de Agosto, a partir das 11.00.

Ainda que com o número de participantes reduzido, bem como de associações locais, o "desfile adapta-se ao tempo de pandemia", como se lê no portal de notícias da Câmara Municipal do Porto.

"Em vez das centenas de pessoas que habitualmente engalanavam à sua passagem os últimos quilómetros que ligam o rio ao mar, será antes um grupo restrito a não deixar cair por terra a tradição centenária do Cortejo do Traje de Papel", refere o município.

