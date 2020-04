Costurar para combater a pandemia

Costurar pode ser uma boa forma de ocupar este período de isolamento social. Além disso, é extremamente útil. Seja para fazer máscaras, para remendar a roupa que temos em casa, para fazer roupa nova ou até para ajudar quem mais precisa. Para isso, o Atelier de Costura Portuense dá uma ajuda e uma boa dose de inspiração.

"Saber costurar neste momento é uma mais-valia", diz-nos Marina Sousa, designer e mentora do Atelier de Costura Portuense. "Para além de nos manter ocupados, continuamos a estimular a criatividade, concentração e até mesmo a motivação, que com o passar do tempo começa a ser mais difícil de manter. Mas criar coisas novas e úteis pode ser uma forma de ultrapassar este momento de dificuldade, e também uma forma de economizar. Em vez de comprar, porque não costurar?"

"Numa primeira fase do isolamento, decidimos parar para reflectir um pouco sobre o que poderíamos fazer, de acordo com o que achamos mais coerente com esta fase. Fomos divulgando alguns conteúdos DIY no nosso Instagram, para que as pessoas em geral se sentissem motivadas e apoiadas, com um passo a passo simples e divertido", refere Marina.

Recentemente lançaram o primeiro molde em formato digital, a blusa Aliados. Está disponível gratuitamente para as alunas actualmente inscritas no Atelier e para as restantes pessoas tem um custo de 5€. "Queremos continuar com esta ideia de peças simples, fáceis de imprimir em casa e que não acarretem muitos custos. Ao sábado também temos reunido com algumas das nossas alunas pelo Zoom, para tirar dúvidas e pôr a conversa em dia", conta.

Saber costurar também é um ofício valioso nesta altura para ajudar quem precisa. "Temos feito muito trabalho voluntário. Sentimos que agora é o momento de focar no mais importante, que é ajudar os profissionais de saúde e todas as pessoas que estão na linha da frente a zelar pela nossa segurança e bem-estar. Estamos a ajudar o Grupo Norte na produção de material hospitalar de protecção individual", diz Marina Sousa. "Temos também produzido máscaras para amigos e familiares para uso pessoal. Desta forma, a costura faz-nos sentir úteis e activos neste combate à pandemia." Para isso, disponibilizaram um tutorial no Instagram para aprender a costurar uma máscara têxtil em casa, que deve ser lavada e passada a ferro depois de usar.

Para quem precisar de comprar tecidos ou material de costura, Marina sugere lojas online como a ilovekutchi, Retrosaria Rosa Pomar e Serafina, "porque são nacionais, de pequenos comércios, o envio é rápido e os produtos são de boa qualidade".

O Atelier de Costura Portuense nasceu em 2012 para ensinar toda a gente a costurar, desde as técnicas mais básicas às mais complexas. Ensinam a fazer vestuário, decoração e até enxovais para bebé. Enquanto o espaço na Rua da Picaria não puder abrir para os habituais cursos e workshops, siga as propostas online no site, Facebook e Instagram.

+ Leia aqui a edição desta semana da Time In Portugal

+ Conheça as marcas de moda que estão a apoiar os profissionais de saúde

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.