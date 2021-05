Cultura em Expansão está de volta com 68 novos espectáculos

O Cultura em Expansão está de volta para a oitava edição, com a mesma missão de sempre: levar a cultura a todo o lado. Para isso, conta com uma programação preenchida com 68 eventos, que vão do cinema à dança, da música ao teatro, passando pela performance.

Mais uma vez, o evento vai focar-se nas comunidades da Pasteleira, Miragaia, Bouça e Campanhã, através das colaborações com a Associação de Moradores do Bairro Social da Pasteleira-Previdência/Torres, o Grupo Musical de Miragaia, a Associação de Moradores de Bouça e a Associação Nun’Álvares de Campanhã.

A programação foi construída em parceria com o Teatro do Frio, Visões Úteis, Confederação e Sonoscopia. Alguns dos espectáculos que estavam marcados para a edição anterior, em 2020, fazem agora parte da agenda deste ano.

Os espectáculos começam a 28 de Maio, sexta-feira, com Cozinha(s), um trabalho do Teatro Experimental do Porto (TEP), na Bouça. No dia seguinte, sábado, Pedro Lamares e Lúcia Moniz interpretam, em Campanhã, Para atravessar contigo o deserto do mundo, uma performance feita a partir da amizade e cartas trocadas entre Sophia de Mello Breyner Andresen e Jorge de Sena.

Estão previstas 14 residências artísticas, em que se destacam, por exemplo, os trabalhos de Cláudia Dias, Para Vós, e de Gonçalo Alvarez, Wave Dance Lab + 55, projectos dirigidos às comunidades seniores de Campanhã e Pasteleira, respectivamente.

Segundo o site municipal Porto., também merecem destaque Silvar, uma performance do baterista Ricardo Martins com a Banda Marcial da Foz do Douro; Brado – Encontro de Vozes em Canto Cigano, de Margarida Mestre em co-criação com a Orquestra Ciga-nos e as comunidades de Contumil e Lagarteiro; A-jun-ta-mento, da ondamarela com grupos dos quatro territórios foco do Cultura em Expansão; assim como Travessia, um projecto da CRL - Central Eléctrica com a comunidade brasileira residente no Porto.

Inseridas no programa estão ainda três oficinas, uma delas da responsabilidade de Cláudia Dias, no âmbito do projecto Segunda-feira: ATENÇÃO À DIREITA!; outra comandada por José Quevedo, em torno do Teatro Lambe-Lambe; e a última terá José Gil (S.A. Marionetas) como formador, que irá ensinar a tradicional arte do Teatro Dom Roberto.

A música também tem lugar na agenda, nomeadamente com actuações de B Fachada, Pop Dell’Arte, Maria João/Ogre Electric, Angélica Salvi e Alexandre Soares (Três Tristes Tigres).

A programação, que se estende até Dezembro, vai ainda incluir espectáculos de Verão ao ar livre e muitas outras iniciativas espalhadas pela cidade. Pode consultar a agenda completa online. Os bilhetes são gratuitos, mas devem ser levantados no dia e no local do evento.

