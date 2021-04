Cultura em Expansão apresenta programação online de acesso gratuito

And So?... The End! é um dos espectáculos disponíveis online

Levar a cultura a todos sempre foi a missão do Cultura em Expansão, por isso a iniciativa decidiu adaptar-se ao novo contexto e lançou um website, onde é pode assistir a espectáculos e outros conteúdos online de forma gratuita.

É nesta nova plataforma, online desde 7 de Abril, que vão estar disponíveis várias propostas, pensadas para públicos diferentes, entre eles espectáculos que tinham data de estreia marcada para 2020, mas que não chegaram a estar em palco, devido à pandemia.

Até 11 de Abril, pode assistir, com a família, à peça de teatro infantil Princesa Bruxa, um espectáculo escrito e encenado por Ricardo Alves e coreografado por Mariana Amorim. Até dia 20, terça-feira, vai poder ver Uma Coisa Longínqua, uma criação do Teatro Ferro.

Cortes do Porto, um trabalho que resulta da residência do encenador Rui Catalão com moradores de Campanhã, vai estar disponível no dia 13 de Abril. É a partir dessa mesma data que poderá ver And so...? The end!, um solo de dança contemporânea da coreógrafa, bailarina e intérprete Mariana Tengner de Barros, acessível até 20 de Abril.

Outro projecto com data de estreia marcada, intitulado Memoratório... do usado e preservado Grupo Musical de Miragaia, será apresentado em três momentos a 21 e 28 de Abril e a 5 de Maio.

O Cultura em Expansão é uma iniciativa criada pela Câmara Municipal do Porto e que, para esta edição, contou com a parceria de estruturas como Visões Úteis, Confederação, Teatro do Frio e Sonoscopia. O plano é que a partir de Maio e até Dezembro seja possível apresentar os espectáculos planeados presencialmente.

