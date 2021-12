Curtas-metragens nacionais e internacionais ocupam diferentes espaços do Porto

Está de regresso O Dia Mais Curto, um evento dedicado às curtas-metragens que leva sessões de cinema a todo o país. A nona edição do festival, marcada para os dias 21 e 22 de Dezembro, vai passar por diferentes salas do Porto, nomeadamente o Cinema Trindade, o Planetário do Porto, a Galeria da Biodiversidade, entre outros locais espalhados pela cidade e pelo país.

O conceito do evento, que celebra o cinema no "formato curto", é inspirado no fenómeno astronómico que assinala o dia mais curto do ano, quando o Outono se transforma em Inverno, no hemisfério norte. É organizado pela Agência da Curta Metragem que, este ano, criou uma agenda com "quatro programas distintos, para todas as idades e públicos, com filmes portugueses ou internacionais, que serão exibidos de norte a sul do país, no continente e ilhas", lê-se na nota de apresentação.

Isto significa que por diferentes espaços do país vão passar curtas-metragens inseridas em rubricas como a "Curtas do Mundo", que "propõe uma viagem por algumas das obras exibidas na mais recente edição do festival Curtas Vila do Conde"; e a "Novas Curtas Portuguesas", "uma oportunidade para conhecer autores nacionais e as histórias que têm para nos contar". Também existe programação para os mais novos: a "Curtinhas para Todos" (para maiores de seis anos) e a "Amiguinhos" (para maiores de três anos). Ambas "prometem muita animação a par da educação pela imagem".

© DR O Teu Nome É, de Paulo Patrício

Um dos locais que vai receber o evento no Porto é o Cinema Trindade, no dia 21, a partir das 19.00, para onde está agendada uma programação especial, que inclui a exibição de curtas como Elo, de Alexandra Ramires; Purpleboy, de Alexandre Siqueira; O Teu Nome É, de Paulo Patrício; e Luz de Presença, de Diogo Costa Amarante.

Para o mesmo dia, estão marcadas sessões da rubrica "Novas Curtas Portuguesas", que destacará, por exemplo, The Shit, de Laura Carreira, e Sortes, de Mónica Martins Nunes, na Sala Estúdio Perpétuo, a partir das 21.30, e na Casa Comum da Reitoria da Universidade do Porto, às 21.00.

Poderá assistir às curtas que integram a "Amiguinhos", como Pawo, de Antje Heyn e Despertador, de Filip Diviak, no Planetário do Porto, às 15.00, no dia 21. As "Curtinhas para Todos" – com Kiki, o Passarinho, de Julie Rembauville e Nicolas Bianco-Levrin, e Guarda-Chuvas, de José Prats e Álvaro Robles – ocupa a Galeria da Biodiversidade, no mesmo dia, às 18.00.

Para terminar, no dia 22, o evento leva as "Curtas do Mundo" à Sala Estúdio Perpétuo. A partir das 21.30, vão estar em sessão We Have One Heart, de Katarzyna Warzecha; A Questo Punto, de Pablo Cotten e Joseph Rozé; e O Rei David, de Lila Pinell.

A programação também vai chegar a outras salas de cinema do país, como Matosinhos, Vila do Conde, Maia, Braga, Coimbra e Guimarães. A programação completa está online.

Paralelamente a esta programação, adicionam-se as agendas de várias associações ou cineclubes que aderiram ao evento, sessões especiais para escolas e a exibição de algumas curtas-metragens na televisão ou online.

