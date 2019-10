Da comida de conforto aos petiscos para partilhar, no Alecrim não falta nada

Pode não ser o sítio ideal para o almoço de uma família numerosa, nem para o jantar de Natal de uma empresa com 50 departamentos, mas é o restaurante indicado para quem gosta de partilhar a mesa com mais intimidade (sim, há pouco mais de 20 lugares disponíveis).

Na carta, Diogo Pequeno e Joni Rios, os proprietários e chefs do Alecrim, nos Poveiros, têm alternativas para todas as horas. Várias receitas de ovos, como o ovo royal, escalfado e servido com salmão fumado num brioche caseiro (5,50€), iogurte com granola (4,10€) e panquecas (4,50€) para o pequeno-almoço e brunch; e bruschettas com pão de Mirandela cozido em forno a lenha, com cachaço de porco, cogumelos e queijo (5,90€) e vários outros petiscos para comer ao almoço ou ao jantar. Costelinha de porco com molho de mostarda e mel (5,20€), almôndegas de salmão com mozarela (7,80€), franguinho crocante (4,80€), camarão frito (8,50€) e risoto do chef, que vai variando conforme a disponibilidade dos produtos (11,80€), são algumas das possibilidades.

À sobremesa deve provar a tarte de caramelo e amendoim salgado, feita com os clássicos caramelos espanhóis (3,80€).

