Da ficção ao documentário, Coliseu do Porto vai ter cinco dias de cinema gratuito

O programa ”Shortcutz” vai ocupar o Salão Ático do Coliseu com cinco noites de cinema dedicado à música e às artes.

É no Salão Ático do Coliseu do Porto que o Shortcutz vai marcar o seu regresso. O movimento que se dedica à promoção de curtas-metragens e de jovens criadores apresenta, entre os dias 16 e 20 de Junho, um ciclo comentado de filmes dedicados à música e às artes, em parceria com o programador e crítico de cinema Tiago Alves. A entrada é livre nos cinco dias.

As noites de cinema curto arrancam sempre às 21.30, com uma programação que varia do cinema de ficção ao documentário, passando pela imagem animada, pelo filme-concerto, videoclipes e clássicos restaurados, acompanhados sempre de conversas com autores e convidados. O programa insere-se no projecto “Mantras Coliseu”, sendo a temática deste mês o binómio Cinema>Ressonância.

Cinco noites de cinema

No primeiro dia, 16 de Junho, é exibida a curta-metragem documental “STOP: Salas de Ensaio”, de Jorge Quintela. O ensaio retrata a transformação, ao longo das décadas, do mítico Centro Comercial Stop, cujas lojas servem actualmente de estúdios e salas de ensaio. O realizador enquadra a história deste espaço na crítica materialista proposta por Walter Benjamin no seu livro das Passagens.

Já na terça-feira, dia 17 de Junho, serão exibidos videoclipes de André Tentúgal, mentor do projecto musical We Trust, director de fotografia e realizador de vídeos musicais. A sessão vai permitir debater o cinema que vemos em videoclips como “Este Jogo”, de X-Wife, “Eu não sou assim”, dos GNR, “Tardei”, de Rodrigo Amarante, “Gaudí”, de Capicua, “Karma Kamikaze”, de Miguel Araújo, “Era noite de lua cheia”, de Luís Trigacheiro, e “Vida”, de Jorge Palma.

No dia seguinte, a 18 de Junho, o cinema restaurado será o tema de debate, com a exibição de dois filmes apresentados em digitalizações recentes numa programação com a Cinemateca Portuguesa. O Fado, do cineasta francês Maurice Mariaud, é inspirado no quadro de José Malhoa e conta a história de um ferreiro de Alfama que troca o conforto do lar pelas noites de boémia. Já Estátuas de Portugal é um documentário de Ferreira de Castro para promover um concurso organizado pelo jornal O Século. Para comentar e debater tudo estará o convidado Tiago Bartolomeu Costa.

Gonçalo Loureiro 'Misericórdia', de Gonçalo Loureiro

A imagem animada é o tema do dia 19 de Junho, com uma viagem por três universos arquitectónicos – o tradicional, o modernista e o contemporâneo –, experimentando formas diferentes de habitar, com realização de Miguel Pires de Matos, música e desenho de som de Carlos Caires.

O último dia, 20 de Junho, é dedicado à ficção e ao cine-concerto e vai juntar trap e classicismo, com Trapstarz, de Gonçalo Loureiro, uma ficção sobre três jovens de uma pequena cidade no interior que sonham tornar-se nos próximos ídolos do universo trap; e Misericórdia, de Gonçalo Loureiro, musicado ao vivo pelo compositor José Pedro Pinto.

Os bilhetes (gratuitos) estão disponíveis para levantamento a partir do dia 9 de Junho, na bilheteira do Coliseu do Porto.

