‘Da minha janela vejo o mundo’ mostra a quarentena da fotografia

É uma arte que se faz através do vaguear do olhar, mas nos dias que correm está limitada como todas as outras vertentes da sociedade. Então, a fotografia, como tudo o resto, adapta-se e transforma-se às quatro paredes e àquilo que se pode ver a partir do espaço interior. Da minha janela vejo o mundo, projecto da The Cave Photography, mostra a quarentena retratada por fotógrafos de norte a sul do país.

O objectivo é contrariar a “impossibilidade que nos circunscreve a uma única tomada de vista” e criar uma imagem a partir dela. Já mais de 40 fotógrafos submeteram as suas obras para a iniciativa da The Cave Photography, espaço no Porto dedicado à fotografia contemporânea. Em registo mais documental ou conceptual, capturam-se as janelas que, por estes dias, são as nossas portas, as videochamadas que colmatam a falta de abraços, ou os animais do exterior que contrastam com as famílias em isolamento.

© Estelle Valente

Entre os participantes estão fotojornalistas, artistas, fotógrafos profissionais e amadores. Adriano Miranda, Paulo Pimenta, Leonel de Castro, Violeta Moura, João Gigante, Ana Deus e António Olaio são alguns nomes que colaboraram no projecto, mas a participação continua aberta a todos. Basta enviar as suas imagens para photography.thecave@gmail.com com identificação de nome, autor e cidade.

