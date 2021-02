Dama de Copas aposta em serviço de bra fitting à distância

Uma das características que diferencia a Dama de Copas, desde sempre, é o serviço de aconselhamento que auxilia as clientes a encontrar o seu tamanho certo de soutien. Normalmente, é presencial, mas com o novo confinamento as responsáveis da marca decidiram começar a fazê-lo virtualmente.

Está tudo explicado online e em vídeo. O serviço funciona através de um questionário de 22 questões relacionadas com o peito, o corpo e o estilo de vida. Também é essencial enviar três medidas (duas de peito e uma de tronco) e três fotografias. Todas as informações serão analisadas por uma consultora que, posteriormente, fará a sua recomendação do tamanho e modelo mais apropriado.

Além disso, a loja online também foi renovada, com o objectivo de proporcionar uma experiência semelhante aos espaços físicos da marca. Estão disponíveis todos os artigos da Dama de Copas, desde soutiens e cuecas a roupa desportiva, peças modeladoras, robes, pijamas e camisolas interiores.

Pode escolher directamente o tamanho indicado para si, ou, se não tiver a certeza das suas medidas, pode seleccionar a opção "não sei" e pedir ajuda à Dama de Copas, que lhe vai indicar o tamanho certo. Para clientes fiéis da marca, que já foram aconselhadas, é feita a verificação do tamanho e dos modelos mais adequados através da ficha de cliente.

O pagamento só é feito após a verificação de que todas as peças são as mais indicadas. O que está disponível online engloba o stock de todas as lojas Dama de Copas, em Portugal e Espanha, o que permite que exista uma maior capacidade de responder às necessidades das clientes.

